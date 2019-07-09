Президент Украины отменил военный парад на День независимости

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Владимир Зеленский заявил, что деньги на его проведение — более 10 млн долларов — передадут на премии военным.


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Соответствующую информацию Зеленский объявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

«Хочу поделиться с вами нашей новой идеей. Обычно 24 августа на День Независимости Украины у нас проходит военный парад такой помпезный и точно не дешевый. Мне кажется, что в этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным», — сказал он.

По словам Зеленского, 300 миллионов гривен (10,5 млн долларов), которые были выделены на проведение военного парада, будут перечислены на премии украинским военным. Он добавил, что празднование 24 августа пройдет в новом формате.
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Тэги: военный парад Украина ВСУ ООС День Независимости Персона: Владимир Зеленский Город: Киев

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