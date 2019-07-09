Глава ОБСЕ предложил провести «нормандскую» встречу в Словакии

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Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Словакии Мирослав Лайчак заявил, что Братислава готова провести встречу лидеров «нормандской четверки».

Мирослав Лайчак. Фото: ОБСЕ

Об этом он сказал по итогам неформальной министерской встречи ОБСЕ в словацких Высоких Татрах, сообщает korrespondent.net.

«Для нас в Словакии, конечно, было бы честью принять такую встречу, но я бы не стал забегать так далеко вперед», — сказал Лайчак.

Политик уточнил, что встреча экспертов в рамках «нормандского формата» состоится в Словакии «в скором времени».

Разговоры о нормандской встрече на высшем уровне идут с момента вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского. Но в последние дни обсуждается его предложение президенту РФ Владимиру Путину провести встречу в Минске при участии США, Британии, Германии и Франции. Лукашенко подтвердил готовность организовать ее.

Сюжет: Переговоры по Украине
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Тэги: ОБСЕ Украина-Россия нормандская четверка Персона: Мирослав Лайчак Город: Братислава

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