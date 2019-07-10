Полсотни человек отравились угарным газом в канадском отеле

В отеле Super 8 Motel West в городе Виннипег пострадали 46 человек. Состояние 15 из них оценивается как критическое.

В общей сложности на момент инцидента в гостинице находились 52 человека и собака, передает СВС .

При этом, как сообщила в Twitter компания Manitoba Hydro, представляющая услуги по газоснабжению, инцидент не следует считать «утечкой газа».

«Это было отравление угарным газом. Угарный газ производится в результате неполного сгорания отработанного газа в газовых плитах/неполной вентиляции газовых плит, отопительных котлов, печей, барбекю, использующих пропан, газовых водонагревателей и сушилок для белья», — говорится в заявлении компании.

Из-за случившегося в отеле перекрыли подачу газа и запустили процесс вентиляции помещения.