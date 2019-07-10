Семь подростков погибли от взрыва мины в Сирии

Инцидент произошел в поселке Даблан (провинция Дейр-эз-Зор) во время сельскохозяйственных работ.

Пострадавших с осколочными ранениями головы, шеи и живота доставили в местную больницу, однако от полученных травм они скончались, сообщает SANA .

О числе раненых, которые были госпитализированы, сведений нет.

Как отмечает агентство, боевики террористической группировки Исламское государство после своего ухода оставили множество фугасов в сельской местности. Это делалось с целью помешать налаживанию мирной жизни в аграрных районах.