Семь подростков погибли от взрыва мины в Сирии

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Инцидент произошел в поселке Даблан (провинция Дейр-эз-Зор) во время сельскохозяйственных работ.

Пострадавших с осколочными ранениями головы, шеи и живота доставили в местную больницу, однако от полученных травм они скончались, сообщает SANA.

О числе раненых, которые были госпитализированы, сведений нет.

Как отмечает агентство, боевики террористической группировки Исламское государство после своего ухода оставили множество фугасов в сельской местности. Это делалось с целью помешать налаживанию мирной жизни в аграрных районах.
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Тэги: Сирия ИГИЛ мина

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