Ученые пролили свет на вред алкоголя для психики

Ученые доказали, что между употреблением алкоголя, даже в умеренных количествах, и разными болезнями, включая болезни сердца и рак, есть связь.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале CMAJ . В нем ученые изучили связь моделей потребления алкоголя с изменениями физического и психического здоровья среди населения. Они обнаружили, что когда люди перестают пить алкогольные напитки, их состояние, особенно психическое, улучшается.

В исследовании приняли участие 10 386 человек из Гонконга, которые с 2009 по 2013 года не употребляли алкогольные напитки или употребляли в умеренных количествах.

Выяснилось, что мужчины и женщины, которые не пьют алкоголь, реже всего жаловались на появление проблем психического характера по сравнению с другими категориями людей, принимавших участие в исследовании. Кроме того, состояние пьющих людей улучшалось и достигало почти тех же значений, что и у трезвенников, когда они полностью отказывались от алкоголя.