Разбойник в маске ворвался в лельчицкий магазин, но сбежал из-за смелого продавца

Вечером 9 июля 22-летний пьяный житель Гомельской области зашел в магазин с пистолетом.

Источник: СК

По сообщению Следственного комитета, продавщица заметила, что оружие ненастоящее, сказала, что не боится нападающего и предупредила, что если тот не уберет его, то вызовет милицию.

Убегая, злоумышленник забрал с витрины две бутылки водки и две бутылки пива общей стоимостью 22,5 рубля. В это время недалеко от магазина находился его 28-летний товарищ и следил, чтобы никто не зашел в здание.

Обоих задержали сотрудники милиции. На них возбудили уголовное дело.