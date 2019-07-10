Разбойник в маске ворвался в лельчицкий магазин, но сбежал из-за смелого продавца

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Вечером 9 июля 22-летний пьяный житель Гомельской области зашел в магазин с пистолетом.

Источник: СК

По сообщению Следственного комитета, продавщица заметила, что оружие ненастоящее, сказала, что не боится нападающего и предупредила, что если тот не уберет его, то вызовет милицию.

Убегая, злоумышленник забрал с витрины две бутылки водки и две бутылки пива общей стоимостью 22,5 рубля. В это время недалеко от магазина находился его 28-летний товарищ и следил, чтобы никто не зашел в здание.

Обоих задержали сотрудники милиции. На них возбудили уголовное дело.
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Тэги: разбой нападение пьянство кража Город: Лельчицы

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