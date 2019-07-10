Российская гандболистка погибла в Польше из-за асфиксии или сердечного приступа

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Специалисты женской сборной России по гандболу назвали две основные версии гибели спортсменки: либо асфиксия на фоне перепада температур, либо сердечный приступ.

И то, и то может случиться даже с абсолютно здоровым человеком. Но дело за непреднамеренное убийство поляки все же завели. Друга девушки допросили, но тут же отпустили — он вернулся в Россию, сообщает телеграм-канал Mash.

Екатерине Королевой было 20 лет, она жила в Ставрополе, выступала за сборную. Спортсменка познакомилась с парнем в Польше, где выступала на турнире. Пара решила искупаться в местном озере. Катя прыгнула с пирса и не всплыла.
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Тэги: Россия-Польша женский гандбол гибель спортсменки асфиксия сердечный приступ Персона: Екатерина Королева

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