Лукашенко отложил официальный визит в Латвию

Приглашение посетить Ригу было передано президенту Беларуси в феврале 2018 года.

«Визит готовится, но пока отложен: у вас были выборы президента, выборы в Европарламент, у нашего главы государства плотный график. Но могу сказать, что Александр Григорьевич относится к визиту очень прагматично. Под встречу на высшем уровне должны быть хорошие экономические контракты, которые стали бы дополнительным стимулом для развития наших торгово-экономических отношений», — отметил посол Беларуси в Риге Василий Маркович в интервью латвийскому русскоязычному журналу «Открытый город» .

Текст интервью опубликован 10 июля на сайте МИД Беларуси.

Дипломат подчеркнул заинтересованность белорусской стороны в использовании латвийских портов для экспорта грузов. «Уже сейчас 7% загрузки Рижского порта происходит за счет наших грузов. А за март-апрель в Латвии побывало столько делегаций из Беларуси, сколько не было, наверное, за пять предыдущих лет. Это руководители министерств, ведомств, государственных концернов, которые заинтересованы в работе с латвийской стороной. Они посещали Вентспилс, Рижский порт, региональные предприятия», — сказал он.

По словам Марковича, речь идет о проектах, «связанных с интересами Белорусской калийной компании, Белорусской нефтяной компании, с планами китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», со строительством у нас нового целлюлозного комбината».

«У нас через полтора года запускаются два новых калийных рудника. Это 2 млн тонн калийки! Куда она пойдет? Уже сейчас надо начинать над этим работать, — считает дипломат. — Литва не поглотит такое количество. Она, может быть, и хотела бы, но мы же видим ограниченные возможности литовских портов. А у вас эти возможности есть».

Маркович согласился с утверждением журналиста о том, что Александр Лукашенко «сейчас открыто отдает предпочтение Латвии перед Литвой». При этом он считает, что это связано не только с критикой со стороны официального Вильнюса строительства БелАЭС. «На это влияют прежде всего политические отношения. В очередной раз хочу поблагодарить коллег из латвийского МИДа за ту помощь, которую они нам оказывают в работе с Евросоюзом, с Еврокомиссией. С их поддержкой нам удается решать многие вопросы», — добавил он.

«Естественно, нас задевает, с каким негативом литовская сторона относится к строительству атомной станции. Хотя мы прошли стресс-тесты, причем на добровольной основе, в тесном сотрудничестве с МАГАТЭ и по стандартам Европейского союза, — продолжил дипломат. — Стресс-тесты подтвердили надежность строящейся атомной станции. Мы строим АЭС по новейшим технологиям, под надзором МАГАТЭ. Мы сами пережили чернобыльскую катастрофу, и подозревать нас в том, что мы себя ставим под удар… Предлагаем: коллеги, давайте разговаривать, дискутировать, мы открыты. Но пока этого не получается».

«Вы же знаете, Литва сама планировала построить атомную станцию, просто мы опередили. Хотя Игналинская АЭС была в 12 км от границы с Беларусью, где находится наш курорт, национальный парк «Браславские озера». Тем не менее мы охотно покупали их электроэнергию и не устраивали никаких протестов. То же самое мы сейчас предлагаем Литве и Латвии: коллеги, давайте будем пользоваться вместе нашей дешевой электроэнергией. С Латвией, кстати, мы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности и радиационной защиты», — подчеркнул Маркович.