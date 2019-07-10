«Выйди отсюда, разбойник». Зеленский выгнал чиновника с совещания

Президент Украины во время встречи с активом Киевской области заставил секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка покинуть мероприятие.

Инцидент произошел в здании Бориспольского городского совета при обсуждении проблем бориспольской больницы. Во время мероприятия Годунок постоянно что-то выкрикивал с места, на что отреагировал Зеленский, сообщает УНIАН .

Сначала Зеленский дал ему возможность выступить на встрече и поделиться своим видением решения проблем с функционированием больницы.

После этого Зеленский сказал: «Когда очень много кричат, я всегда прошу найти в интернете что-то о человеке, который очень много кричит. Мне почти 42 года, и я на своем веку видел много людей. Я тут прочитал в газете. Это правда, или нет? Вы — член „Батькивщины“, секретарь Бориспольского городского совета, ранее судимый по ч. 3 ст. 142 УПК Украины (разбой с причинением тяжких телесных повреждений». Ярослав Николаевич, это Вы?». Годунок ответил: «Да».

После этого Зеленский заставил его выйти из помещения, где проходила встреча.

«Выйди отсюда! Разбойник ты! Плохо слышишь? Выйдите, пожалуйста, будете на райадминистрации сидеть кричать».

Годунок заявил: «Вы же сказали, что все являются президентом». А Зеленский в ответ: «Ты точно не президент, потому что у президента нет криминала … Иди гуляй». После того, как Годунок покинул помещение, встреча продолжилась.