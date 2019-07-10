В Беларуси мобильные операторы внедрили двойное подтверждение оформления интернет-подписки

В Беларуси операторы сотовой связи внедрили двойное подтверждение оформления интернет-подписки. Это сделано «для однозначного определения действия абонента и исключения неосознанных или случайных подписок», сообщает пресс-служба Министерства связи и информатизации.

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Теперь при попадании на страницу услуги в интернете абоненту предоставляется информация об условиях предоставления, стоимости, способе подключения и отключения доступа к услуге. Размер шрифта текста дополнительно увеличен для большей наглядности. Для оформления подписки абонент должен сначала подтвердить свое согласие с правилами предоставления услуги, поставив галочку в соответствующее поле (чек-бокс) интернет-страницы. Абонент может прервать процесс подписки, используя кнопку «Выйти».

Если абонент согласен с условиями предоставления услуги и поставил галочку в соответствующем поле, ему предлагается нажать кнопку с соответствующей надписью («Подписаться и смотреть», «Смотреть») для завершения оформления услуги. После нажатия кнопки абонент получает доступ к контенту на информационном ресурсе. Сразу после активации сервиса абоненту приходит SMS-сообщение об активации интернет-подписки, ее стоимости, способах деактивации и со ссылкой на ресурс с контентом.

Кроме этого, SMS-сообщения с аналогичной информацией будут приходить абоненту, оформившему услугу, в установленные оператором сотовой связи сроки для напоминания об активированной платной услуге и предоставления права выбора на протяжении всего периода использования.

Стоит отметить, что в январе на интернет-площадке petitions.by прошел сбор подписей за усложнение способов подписки на платные, в том числе развлекательные и рекламные, услуги мобильных операторов. «Так получилось, что подписаться на платные сервисы можно в один клик и даже не заметить. Мы, нижеподписавшиеся, считаем, что подобные действия стоит приравнивать к мошенничеству со стороны мобильных операторов и компаний с интернет-подписками», — отмечалось в петиции.

Ее авторы предложили внести изменения в правила оказания услуг электросвязи, чтобы для подписки на платные интернет-сервисы необходимо было подтверждать факт согласия через ссылку в полученном почтовом сообщении. «Это решит проблему со «случайным нажатием» на соглашение об оказании платных услуг через «интернет-сервисы» мобильных операторов», — подчеркивалось в петиции. Обращение, под которым было собрано более 1.700 подписей, было направлено в Минсвязи.