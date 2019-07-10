36-летнего мужчину подозревают в убийстве, совершенном 19 лет назад

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36-летнего мужчину подозревают в убийстве, совершенном в апреле 2000 года в Бобруйске, 69-летней местной жительницы.

Как сообщили в СК, на след преступников удалось выйти только в этом году (к моменту задержания в июне один из подельников уже умер).

Следователи заявили, что подозреваемый дал признательные показания. В частности он рассказал, что со своим другом 19 лет назад познакомился на минском ж/д вокзале с женщиной, которая пригласила их к себе в гости в Бобруйск.

Приехав по приглашению, новые знакомые (женщина была очень коммуникабельной) решили отметить событие.

В какой-то момент, по словам задержанного, его друг ударил хозяйку ножом – полученное ранение оказалось смертельным. Тело женщины подельники перенесли в ванну, наполненную водой. Далее они собрали ценные вещи, которые были в доме с крылись.
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Тэги: убийство поножовщина Город: Бобруйск

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