Канопацкая написала заявление в прокуратуру на министра экономики Крутого

Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая обратилась в прокуратуру Минска в связи с получением ответов не по существу от руководителя белорусско-российской интеграционной группы, министра экономики Дмитрия Крутого. Фотографии обращения она опубликовала в социальных сетях.

«Была вынуждена обратиться в прокуратуру в связи с ответами не по существу от руководителя белорусской рабочей группы по вопросам интеграции в рамках Союзного государства. Напомню, я запрашивала документы с предложениями аналогичной российской группы и ответами на них белорусской. Информация о существовании этих документов неоднократно озвучивалась различными официальными лицами России и Беларуси вплоть до премьерского уровня», — написала Канопацкая в сопроводительном комментарии в соцсетях.

В обращении о проверке соблюдения законности, датированном 9 июля, отмечается, что ответа по существу на запрос Канопацкой от 24 мая от Крутого нет уже 46 дней. В нем депутат просит прокуратуру «принять меры для восстановления законности» и привлечь к ответственности лиц, виновных в нарушении порядка рассмотрения обращения в Министерстве экономики.

«Я настаиваю и требую от ответственных лиц в белорусском руководстве предоставить и мне как депутату и представителю белорусского народа, и всей общественности полную информацию о происходящих процессах интеграции России и Беларуси, о работе как самостоятельной, так и совместной белорусской и российской рабочих групп по интеграции в рамках Союзного государства, и регулярно публично отчитываться через СМИ о проделанной работе перед гражданами Беларуси», — сообщалось на странцие депутата.

Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая направляла 24 мая повторный запрос руководителю белорусской части рабочей группы по вопросам интеграции с Россией министру экономики Дмитрию Крутому с просьбой предоставить документы с предложениями о дальнейшем развитии интеграции в рамках Союзного государства. Ответа по существу не было дано.

Аналогичные ответы получила депутат Алена Анисим от премьер-министра Сергея Румаса.

В конце 2018 года российская сторона инициировала тему более тесной интеграции России и Беларуси в Союзном государстве. В декабре Лукашенко и Путин дважды встречались в Москве. Они договорились о создании рабочих групп «для решения вопросов в рамках дальнейшей интеграции двух стран».

21 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев провел в Минске переговоры с белорусским коллегой Сергеем Румасом. «Переговоры прошли хорошо. Мы понимаем друг друга, слышим друг друга, и абсолютно искренне, не для того чтобы соблюсти дипломатический этикет, скажу, что мы наконец-то по интеграционной тематике говорим на одном языке», — сказал Медведев по их итогам.

Встретившись затем с Лукашенко, российский премьер заявил, что самые сложные вопросы интеграционной повестки оставлены президентам.

В правительстве России заявляют, что решения правительства по финансово-экономическим взаимоотношениям с Беларусью, в том числе по кредитам и ценам на газ, могут быть приняты после согласования видения дальнейшей интеграции с Россией.

Беларусь и Россия договорились, что не будут «ломать» договор о Союзном государстве, а будут шаг за шагом развивать интеграцию, заявил Александр Лукашенко 9 июля на встрече с госсекретарем СГ Григорием Рапотой. При этом белорусский руководитель констатировал, что в Союзном государстве накопилась «куча вопросов, которые не решаются».

Лукашенко пояснил, почему публично заговорил о проблемах: «Уже завтра нам встречаться с президентом Путиным в Питере. И обсуждать итоги этих переговоров. А обсуждать нечего на сегодняшний день. Поэтому я бы попросил вас взять это под контроль и инициировать, поставить жестко вопрос перед российской стороной о том, что мы должны уже буквально за несколько дней выйти на какие-то итоги. Чтобы мы могли выработать повестку дня и обсуждать эти вопросы с президентом Путиным 17—18 июля в Питере. Просто встретиться и посидеть друг перед другом, ни о чем не говоря, — наверное, это время уже ушло».