Фотофакт. Не ДТП, а тетрис – в Мозыре пьяный водитель построил пирамиду из авто

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Дорожно-транспортное происшествие по вине пьяного водителя произошло в Мозыре в ночь на среду, десятое июля.

Как сообщается, 23-летний водитель «Фольксваген-Гольфа» после поворота к улице Интернациональной не справился с управлением, вылетел на встречку и протаранил стоявший на парковке микроавтобус.

От удара «бус» «взобрался» на «Фольксваген-Пассат».

По данным правоохранителей, у водителя обнаружили 1,7 промилле алкоголя, пишет glaza.info.
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Тэги: ДТП пьянство за рулем Город: Мозырь

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