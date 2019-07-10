Фотофакт. Не ДТП, а тетрис – в Мозыре пьяный водитель построил пирамиду из авто

Дорожно-транспортное происшествие по вине пьяного водителя произошло в Мозыре в ночь на среду, десятое июля.

Как сообщается, 23-летний водитель «Фольксваген-Гольфа» после поворота к улице Интернациональной не справился с управлением, вылетел на встречку и протаранил стоявший на парковке микроавтобус.

От удара «бус» «взобрался» на «Фольксваген-Пассат».