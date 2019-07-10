Фотофакт. Не ДТП, а тетрис – в Мозыре пьяный водитель построил пирамиду из авто
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Дорожно-транспортное происшествие по вине пьяного водителя произошло в Мозыре в ночь на среду, десятое июля.
Как сообщается, 23-летний водитель «Фольксваген-Гольфа» после поворота к улице Интернациональной не справился с управлением, вылетел на встречку и протаранил стоявший на парковке микроавтобус.
От удара «бус» «взобрался» на «Фольксваген-Пассат».
По данным правоохранителей, у водителя обнаружили 1,7 промилле алкоголя, пишет