Средняя зарплата белорусских женщин почти на треть меньше, чем мужчин

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Средняя зарплата белорусок за декабрь 2018 года составила 928,4 рубля против 1277,7 рубля у мужчин, то есть на 27% меньше. Об этом свидетельствует данные в обзоре Белстата, посвященном Международному дню народонаселения, который отмечается 11 июля.


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Согласно данным Белстата, уровень занятости в трудоспособном возрасте у белорусских женщин составляет 84%, мужчин — 82%. Средняя зарплата (за декабрь 2018 года) — 928,4 рубля против 1.277,7 рубля (то есть на 27% меньше). Доля мест, занимаемых в национальных парламентах, — 35 и 65% соответственно, от общей численности предпринимателей — 32 и 68%, лиц, имеющих дополнительную кроме основной работу — 60 и 40%, уровень безработицы — 3,6 и 5,9%.

При этом доля лиц с высшим образованием среди занятых — 38 и 27%, средним специальным — 27 и 18%.

Сегодня 60% работающих женщин в возрасте 20-49 лет имеют несовершеннолетних детей. Большинство из них (58%) имеют одного ребенка, каждая третья — двоих. При этом среди женщин в возрасте 20-49 лет, имеющих детей, отмечен высокий уровень занятости, который составляет 91%.
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Тэги: гендерное равенство белоруски средняя зарплата Город: Минск

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