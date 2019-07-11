Ученые предупредили о смертельной опасности фруктовых соков

Новое исследование свидетельствует, что сладкие напитки и фруктовые соки значительно увеличивают риск развития рака.

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Всего 100 мл сладких напитков в день увеличивают риск развития рака на 18%, а риск развития рака груди — на 22%. Это касается не только сладкой газировки, но и фруктовых соков, сообщает CNN .

Ученые следили за более 100 тысячами французов, сопоставляя их уровень потребления сахара с заболеваемостью раком.

«Удивительно, но повышенный риск заболевания раком у более крупных потребителей сладких напитков наблюдался даже среди потребителей чистого фруктового сока — это требует дополнительных исследований», — сказал Иэн Джонсон, исследователь питания, который не принимал участия в исследовании.