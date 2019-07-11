Няню из Бобруйска задержали за кражу денег у семьи

По данным следствия, 47-летнюю работницу одного из центров социального обслуживания подозревают в краже денег.

В областном УСК сообщили, что с декабря 2018 года женщина оказывала помощь семье по уходу за новорожденной двойней. Спустя некоторое время родители стали замечать пропажу отложенных на покупку квартиры средств, но каждый из супругов полагал, что их берет другой.

Когда кража денег стала очевидна, супруги переписали номера денежных билетов и установили скрытую камеру видеонаблюдения. После очередного посещения няни молодые люди просмотрели видеозапись камеры наблюдения, которая зафиксировала хищение женщиной из коробки 250 долларов.

Задержанной предъявили обвинение в краже, ее заключили под стражу.