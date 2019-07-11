Студента из Азербайджана осудили за убийство минчанина из-за девушки

Суд Заводского района вынес приговор 18-летнему студенту Академии авиации Рустаму Рагимову. Молодого человека признали виновным в умышленном убийстве парня из Минска, с которым он конфликтовал из-за одной девушки.

Источник: TUT.by

Рустама Рагимова признали виновным в умышленном убийстве и приговорили к 11 годам усиленного режима. Такое решение сегодня озвучил судья Олег Каляда, сообщает TUT.by .

Также обвиняемый обязан выплатить компенсации морального вреда: по 70 тысяч — родителям погибшего, по 50 тысяч — его брату и бабушке.

Ранее прокурор Марина Лапоухова просила о таком же сроке для фигуранта. В прениях гособвинитель подчеркнула, что не увидела у него «ни тени раскаяния». Семья погибшего просила по 100 тысяч рублей компенсации каждому.

Убийство произошло 12 ноября 2018 года возле Академии авиации. 18-летний студент Рустам Рагимов из Азербайджана вызвал на разговор 21-летнего Алексея Кривошея — слесаря «Мингаза». Они конфликтовали из-за девушки: она встречалась с Алексеем, но бывший парень, Рустам, не хотел отступать. Сам фигурант вину так и не признал, утверждая, что он только оборонялся от нападения, а Кривошей напоролся на собственный нож.