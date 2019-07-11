Студента из Азербайджана осудили за убийство минчанина из-за девушки

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Суд Заводского района вынес приговор 18-летнему студенту Академии авиации Рустаму Рагимову. Молодого человека признали виновным в умышленном убийстве парня из Минска, с которым он конфликтовал из-за одной девушки.

Источник: TUT.by

Рустама Рагимова признали виновным в умышленном убийстве и приговорили к 11 годам усиленного режима. Такое решение сегодня озвучил судья Олег Каляда, сообщает TUT.by.

Также обвиняемый обязан выплатить компенсации морального вреда: по 70 тысяч — родителям погибшего, по 50 тысяч — его брату и бабушке.

Ранее прокурор Марина Лапоухова просила о таком же сроке для фигуранта. В прениях гособвинитель подчеркнула, что не увидела у него «ни тени раскаяния». Семья погибшего просила по 100 тысяч рублей компенсации каждому.


Студента из Азербайджана судят за убийство минского слесаря

Убийство произошло 12 ноября 2018 года возле Академии авиации. 18-летний студент Рустам Рагимов из Азербайджана вызвал на разговор 21-летнего Алексея Кривошея — слесаря «Мингаза». Они конфликтовали из-за девушки: она встречалась с Алексеем, но бывший парень, Рустам, не хотел отступать. Сам фигурант вину так и не признал, утверждая, что он только оборонялся от нападения, а Кривошей напоролся на собственный нож.
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Тэги: Академия авиации иностранный студент Беларусь-Азербайджан Персона: Рустам Рагимов Алексей Кривошей Город: Минск

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