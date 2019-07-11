Возле стадиона «Динамо» достраивают первый минский ТРЦ с зоной отдыха на крыше

Многофункциональный комплекс Centropol строят на пересечении улиц Свердлова и Ульяновской.

Это будет первый в Беларуси торгово-развлекательный объект с релакс-зоной на кровле — посетители Centropol смогут свободно отдыхать на травке прямо на крыше здания, сообщает realt.by .

Площадка позволит проводить на крыше различные мероприятия: кино- и фэшн-показы, устраивать АРТ-выставки, презентации, дегустации. Есть возможность обустроить мини-гольф или даже теннисный корт. Пользоваться лаунж-зоной сможет любой посетитель торгово-развлекательного центра, офисные работники и гости отеля.

Вокруг комплекса планируется обустроить «оазис в центре города» — сквер с зонами релакса, удобными тропинками и парковками для самокатов и велосипедов. Внутри — появится активити-парк со скалодромом и веревочным городком, фитнес-клуб, салон красоты, рестораны и фудорт.

На сегодня комплекс заполнен уже на 63%. Из того, что известно точно — на первом уровне откроется супермаркет BIGZZ, Burger King с драйвом и «Додо Пицца». А вот H&M, NEW YORKER и Inditex в Centropol не будет.

Активные работы иностранное строительное предприятие «Гермес констракшн» начало в октябре 2017 года. Архитектура объекта несколько раз менялась, но фасад многофункционального комплекса с гостиницей уже готов. Наружные отделочные работы завершены, вопрос только в «начинке». Ввести объект в эксплуатацию планируют в феврале 2020-го, открыть — летом. На сегодня готовность объекта — 78%.

Создать визитную карточку Беларуси, уникальное и адаптивное пространство с опережением минимум на 5 лет поручили студии архитектуры и интерьера Nota Bene. Задача архитекторов и дизайнеров — дать белорусам то, чего они еще не видели.