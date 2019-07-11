Возле стадиона «Динамо» достраивают первый минский ТРЦ с зоной отдыха на крыше

/ Общество
Просмотров: 171

Многофункциональный комплекс Centropol строят на пересечении улиц Свердлова и Ульяновской.

Это будет первый в Беларуси торгово-развлекательный объект с релакс-зоной на кровле — посетители Centropol смогут свободно отдыхать на травке прямо на крыше здания, сообщает realt.by.

Площадка позволит проводить на крыше различные мероприятия: кино- и фэшн-показы, устраивать АРТ-выставки, презентации, дегустации. Есть возможность обустроить мини-гольф или даже теннисный корт. Пользоваться лаунж-зоной сможет любой посетитель торгово-развлекательного центра, офисные работники и гости отеля.

Вокруг комплекса планируется обустроить «оазис в центре города» — сквер с зонами релакса, удобными тропинками и парковками для самокатов и велосипедов. Внутри — появится активити-парк со скалодромом и веревочным городком, фитнес-клуб, салон красоты, рестораны и фудорт.

На сегодня комплекс заполнен уже на 63%. Из того, что известно точно — на первом уровне откроется супермаркет BIGZZ, Burger King с драйвом и «Додо Пицца». А вот H&M, NEW YORKER и Inditex в Centropol не будет.

Активные работы иностранное строительное предприятие «Гермес констракшн» начало в октябре 2017 года. Архитектура объекта несколько раз менялась, но фасад многофункционального комплекса с гостиницей уже готов. Наружные отделочные работы завершены, вопрос только в «начинке». Ввести объект в эксплуатацию планируют в феврале 2020-го, открыть — летом. На сегодня готовность объекта — 78%.

Создать визитную карточку Беларуси, уникальное и адаптивное пространство с опережением минимум на 5 лет поручили студии архитектуры и интерьера Nota Bene. Задача архитекторов и дизайнеров — дать белорусам то, чего они еще не видели.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ТРЦ Centropol Centropol Гермес констракшн стадион Динамо Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

«Стадион не простаивает». Как отбивают миллионы, вложенные в «Динамо»

«Стадион не простаивает». Как отбивают миллионы, вложенные в «Динамо»

«Там вода не туда уходит». Почему затопило стадион «Динамо»

«Там вода не туда уходит». Почему затопило стадион «Динамо»

Первый матч на «Динамо». Насильно не гонят, но билеты предлагают настойчиво

Первый матч на «Динамо». Насильно не гонят, но билеты предлагают настойчиво

15 поликлиник, 20 школ… Что могли построить вместо «Динамо»

15 поликлиник, 20 школ… Что могли построить вместо «Динамо»