Возле стадиона «Динамо» достраивают первый минский ТРЦ с зоной отдыха на крыше
Многофункциональный комплекс Centropol строят на пересечении улиц Свердлова и Ульяновской.
Это будет первый в Беларуси торгово-развлекательный объект с релакс-зоной на кровле — посетители Centropol смогут свободно отдыхать на травке прямо на крыше здания, сообщает
Площадка позволит проводить на крыше различные мероприятия: кино- и фэшн-показы, устраивать АРТ-выставки, презентации, дегустации. Есть возможность обустроить мини-гольф или даже теннисный корт. Пользоваться лаунж-зоной сможет любой посетитель торгово-развлекательного центра, офисные работники и гости отеля.
Вокруг комплекса планируется обустроить «оазис в центре города» — сквер с зонами релакса, удобными тропинками и парковками для самокатов и велосипедов. Внутри — появится активити-парк со скалодромом и веревочным городком, фитнес-клуб, салон красоты, рестораны и фудорт.
На сегодня комплекс заполнен уже на 63%. Из того, что известно точно — на первом уровне откроется супермаркет BIGZZ, Burger King с драйвом и «Додо Пицца». А вот H&M, NEW YORKER и Inditex в Centropol не будет.
Активные работы иностранное строительное предприятие «Гермес констракшн» начало в октябре 2017 года. Архитектура объекта несколько раз менялась, но фасад многофункционального комплекса с гостиницей уже готов. Наружные отделочные работы завершены, вопрос только в «начинке». Ввести объект в эксплуатацию планируют в феврале 2020-го, открыть — летом. На сегодня готовность объекта — 78%.
Создать визитную карточку Беларуси, уникальное и адаптивное пространство с опережением минимум на 5 лет поручили студии архитектуры и интерьера Nota Bene. Задача архитекторов и дизайнеров — дать белорусам то, чего они еще не видели.