Стали известны подробности первого разговора Зеленского и Путина
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели первый разговор.
По его итогам пресс-службы глав государств выступили с практически одинаковыми сообщениями.
Отмечено, что темами разговора президентов стали освобождение военнопленных и других граждан, удерживаемых сторонами конфликта, а также продолжение переговоров в нормандском формате.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин, отвечая сегодня на предложение Владимира Зеленского провести встречу в Минске в расширенном составе, отметил, что Москва готова к любому формату переговоров.