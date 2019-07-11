Стали известны подробности первого разговора Зеленского и Путина

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Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели первый разговор.

По его итогам пресс-службы глав государств выступили с практически одинаковыми сообщениями.

Отмечено, что темами разговора президентов стали освобождение военнопленных и других граждан, удерживаемых сторонами конфликта, а также продолжение переговоров в нормандском формате.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин, отвечая сегодня на предложение Владимира Зеленского провести встречу в Минске в расширенном составе, отметил, что Москва готова к любому формату переговоров.

Сюжет: Война в Украине
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Тэги: Россия-Украина ситуация на юго-востоке Украины Персона: Владимир Путин Владимир Зеленский

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