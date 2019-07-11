Стали известны подробности первого разговора Зеленского и Путина

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели первый разговор.

По его итогам пресс-службы глав государств выступили с практически одинаковыми сообщениями.

Отмечено, что темами разговора президентов стали освобождение военнопленных и других граждан, удерживаемых сторонами конфликта, а также продолжение переговоров в нормандском формате.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин, отвечая сегодня на предложение Владимира Зеленского провести встречу в Минске в расширенном составе, отметил, что Москва готова к любому формату переговоров.