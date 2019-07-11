Лига Европы. «Витебск» проиграл в гостях «Куопио»

Первый из тройки белорусских клубов, выступающих в первом раунде квалификации Лиги Европы УЕФА – «Витебск» – завершил свою первую встречу с финским «Куопио».

Встреча проходила в Стране Суоми и закончилась викторией хозяев – 2:0. Победу финнам принесли точные удары Мурильо (61-я минута) и Ранжела (74-я).

На час позже начали свои поединки два других наших клуба: минское «Динамо» в гостях после первого тайма проигрывает литовской «Лиепае» – 0:1, а «Шахтер» дома играет вничью с мальтийским «Хиберниансом» – 0:0.