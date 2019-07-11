Ненастье сохранится и на выходных

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В ближайшие выходные погода на территории Беларуси будет находиться под влиянием области пониженного атмосферного давления, сформированной в неустойчивой прохладной воздушной массе.

В субботу ночью особых осадков не предвидится. Днем дожди пройдут лишь некоторых районах, прогремят грозы. Температура воздуха ночью опустится до +5..+12°С, днем поднимется до +16..+23°С.

В воскресенье ненастная погода сохранится – ожидаются дожди и грозы. В ночные и утренние часы сгустится слабый туман. Столбик термометра ночью покажет +7..+14°С, днем +15..+22°С.
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Тэги: непогода

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