Девушка на «Рено» не уступила дорогу фургону – три человека в больнице
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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три женщины, произошло в Турове.
По информации региональной Госавтоинспекции, 35-летняя водитель «Рено Клио» не уступила дорогу фургону – произошло столкновение.
Как отметили в ГАИ, после удара оба автомобиля выбросило с дороги – они сбили забор и влетели на территорию частного дома.
Водитель и две пассажирки «Рено» получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.