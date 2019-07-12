Девушка на «Рено» не уступила дорогу фургону – три человека в больнице

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три женщины, произошло в Турове.

По информации региональной Госавтоинспекции, 35-летняя водитель «Рено Клио» не уступила дорогу фургону – произошло столкновение.

Как отметили в ГАИ, после удара оба автомобиля выбросило с дороги – они сбили забор и влетели на территорию частного дома.

Водитель и две пассажирки «Рено» получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.
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Тэги: ДТП Город: Туров

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