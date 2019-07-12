В Молодечно 16-летний подросток умер во время игры в мини-футбол

Следственные органы Молодечно проводят проверку по факту смерти 16-летнего подростка во время игры в мини-футбол в спортзале одного из местных предприятий.

Трагедия произошла вечером десятого июля. Подросток пришел в спортзал со своими друзьями, чтобы поиграть в футбол.

Ближе к окончанию матча ему стало плохо. Оперативно приехавшая бригада «скорой» в течение двадцати минут откачивала юного футболиста, однако спасти жизнь ребенку не смогла.