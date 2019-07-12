В Молодечно 16-летний подросток умер во время игры в мини-футбол

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Следственные органы Молодечно проводят проверку по факту смерти 16-летнего подростка во время игры в мини-футбол в спортзале одного из местных предприятий.

Трагедия произошла вечером десятого июля. Подросток пришел в спортзал со своими друзьями, чтобы поиграть в футбол.

Ближе к окончанию матча ему стало плохо. Оперативно приехавшая бригада «скорой» в течение двадцати минут откачивала юного футболиста, однако спасти жизнь ребенку не смогла.

В региональном СК отметили, что причина смерти, видимо, связана с заболеванием, которое было у ребенка. Как сообщает МЛЫН.BY, год назад у подростка были схожие проблемы на площадке. Тогда его смогли спасти.
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Тэги: мини-футбол подростки Город: Молодечно

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