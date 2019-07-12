БГУ в этом году увеличит прием студентов

Белорусский государственный университет в нынешнем году планирует принять на 1% студентов больше, чем в прошлом.

Как сообщает пресс-служба вуза, всего на обучение планируется принять 5.193 студента, что составляет 101% к плану приема 2018 года (в 2018 году — 5.142).

На дневную бюджетную форму план составляет 2.130 человек (в 2018 году зачислено 2.122). Соотношение мест на естественнонаучные и социально-экономические, гуманитарные специальности равняется 67% и 33% соответственно. На заочную бюджетную форму планируется принять 216 студентов (в 2018 году 226).

План приема на платную форму обучения: на дневную форму — 1.934 (в 2018 году — 1.850); на заочную форму — 474 (471); на заочную форму для получения второго высшего образования — 167 (в 2018 году — 203); на вечернюю форму для получения второго высшего образования — 20.

На сокращенный срок получения образования для выпускников учреждений среднего специального образования выделено 380 мест (в 2018 году — 404), из них на дневную форму — 50, на заочную форму — 330.

На педагогические направления специальностей (биология, география, химия, математика, белорусская филология, русская филология) принимаются без экзаменов следующие абитуриенты: медалисты; имеющие красных диплом; победители третьего этапа республиканской олимпиады по предметам, для которых он определен предметом первого профильного испытания; с рекомендациями педсовета учреждения образования, которое они закончили.

Кроме того, без испытаний принимают абитуриентов из педагогических классов с отметками не ниже 7 и 8 баллов, с рекомендациями педсовета и по результатам собеседования в БГУ. План приема на эти специальности на дневную бюджетную форму составляет 149 мест (в 2018 году 152).

В этом году по целевому приему выделено 31 место (в 2018 году — 53). Целевой прием осуществляется по 10 специальностям.

Для абитуриентов, поступающих на бюджетную и платную формы обучения, а также на специальности, по которым предусмотрены вступительные испытания в БГУ, подача документов будет осуществляться с 12 по 17 июля.

Прием документов от лиц, прошедших обучение в профильных классах (группах) педагогической направленности учреждений общего среднего образования и поступающих на педагогические специальности, будет идти с 12 по 14 июля, а на платную форму обучения — до 4 августа.

С этого года впервые в БГУ будет осуществлен набор в совместный белорусско-китайский институт БГУ-ДПУ (Даляньский политехнический университет) — СИБД по специальностям «Физика (производственная деятельность)», «Механика и математическое моделирование» и «Мировая экономика».

«Это первый опыт в белорусской системе высшего образования в области совместной подготовки специалистов на первой ступени на базе белорусского вуза. Выпускники института будут востребованы промышленными, образовательно-научными предприятиями и IT-компаниями Беларуси и Китая, а также в индустриальном парке «Великий камень», — отмечается в сообщении.

Подготовка студентов СИБД будет вестись на первых двух курсах на русском языке, а с 3 курса ряд дисциплин — на английском. Предполагается также изучение китайского языка на базовом уровне. Выпускники совместного белорусско-китайского института получат два диплома — БГУ и ДПУ. В профессорско-преподавательский состав СИБД войдут представители белорусского и китайского университетов. Всего в текущем году планируется принять на дневную форму обучения 28 человек, на платную — 30.