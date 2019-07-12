За взятки на 2 тыс. долларов замдиректора спецкомбиниата КБО может на 7 лет отправиться в колонию

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Заместителю директора КУП «Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания» (Спецкомбинат КБО) предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 430 (получение взятки), сообщает пресс-служба Следственного комитета.

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По данным следствия, в декабре 2018 года и в феврале 2019 года мужчина принял от граждан в качестве взятки 1.200 и 800 долларов. Мужчина за вознаграждение предоставил два свободных участка для погребения, хотя, согласно действующему законодательству, гражданам они должны предоставляться бесплатно.


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Кроме того, установлено, что в октябре 2014 года и в январе 2019 года мужчина получил от двух своих работников дорогостоящие спиртные напитки за неувольнение и непривлечение их к дисциплинарной ответственности.

К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

8 июля МВД сообщило о задержании должностных лиц Спецкомбината КБО. Кроме заместителя директора был задержан и начальник отдела материально-технического снабжения данного предприятия. Он «брал незаконные вознаграждения якобы для их последующей передачи должностным лицам, которые могли выделить место для захоронения», говорилось в сообщении МВД. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 209 (мошенничество).

Следственный комитет пока не сообщал, предъявлено ли обвинение второму фигуранту дела.
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Тэги: коррупция взятки Следственный комитет Спецкомбинат КБО

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