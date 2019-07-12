В Кремле рассказали «закулисные» подробности разговора Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал некоторые «закулисные» подробности первого разговора Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

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Так, в частности, спикер Кремля отметил, что на данном этапе не стоит «обсуждать эмоциональные оттенки и тональности» состоявшегося разговора, так как он был не для выражения эмоций, пишет РБК.

Песков подчеркнул, что сам факт первого общения лидеров соседних государств «очень важен».

Он также отметил, что как только поступил запрос на разговор из Киева, беседа была согласована «весьма оперативно». Пресс-секретарь Путина специально заметил, что так происходит всегда, «была бы инициатива, с техническим согласованием проблем нет».

Что касается атмосферы разговора, то он предложил не заострять на этом внимание, так как он «носил ознакомительный и прагматичный характер».

По его словам, Путин начал общение с Зеленским со слова: «здравствуйте».

На вопрос с чего начал украинский лидер, Песков посоветовал обратить за ответом в Киев.