В Кремле рассказали «закулисные» подробности разговора Путина и Зеленского

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал некоторые «закулисные» подробности первого разговора Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Фото pixabay.com

Так, в частности, спикер Кремля отметил, что на данном этапе не стоит «обсуждать эмоциональные оттенки и тональности» состоявшегося разговора, так как он был не для выражения эмоций, пишет РБК.


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Песков подчеркнул, что сам факт первого общения лидеров соседних государств «очень важен».

Он также отметил, что как только поступил запрос на разговор из Киева, беседа была согласована «весьма оперативно». Пресс-секретарь Путина специально заметил, что так происходит всегда, «была бы инициатива, с техническим согласованием проблем нет».

Что касается атмосферы разговора, то он предложил не заострять на этом внимание, так как он «носил ознакомительный и прагматичный характер».

По его словам, Путин начал общение с Зеленским со слова: «здравствуйте».

На вопрос с чего начал украинский лидер, Песков посоветовал обратить за ответом в Киев.
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Тэги: Россия-Украина Персона: Владимир Зеленский Владимир Путин Дмитрий Песков

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