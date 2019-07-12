Железную дорогу в минский аэропорт планируют построить до 2022 года

Непрерывную железнодорожную ветку между столицей и Национальным аэропортом «Минск» планируют построить примерно в 2020-2021 годах.

Об этом сообщает TUT.by , ссылаясь на знакомого с ходом реализации проекта источника.

О планах по строительству железной дороги стало известно в мае, когда Александр Лукашенко открывал вторую взлетно-посадочную полосу аэропорта. После этого прошло несколько совещаний, где все заинтересованные госорганы высказали свои позиции и пришли к консенсусу относительно строительства железной дороги.

Дорога будет проходить через Степянку, Колодищи, Городище и вдоль второй МКАД. Новый участок составит меньше половины от всего пути.