На кону отставка. Зеленский заключил пари с мэром Днепра
Президент Украины Владимир Зеленский и мэр Днепра Борис Филатов договорились, что городской голова подаст в отставку, если Центральный мост города не будет отремонтирован до 14 сентября.
«Мы договорились с мэром, господином Филатовым, что 14 сентября будет торжественное открытие моста. А если не будет, то господин Филатов напишет (заявление) увольнение по собственному желанию и уйдет в отставку», — цитирует Зеленского пресс-служба президента.
В свою очередь, Филатов подтвердил это условие.
Автодорожный мост через Днепр длиной почти 1,5 тысячи метров был построен в октябре 1966 года. До 2017 года капитальный ремонт моста не проводился.