На кону отставка. Зеленский заключил пари с мэром Днепра

Президент Украины Владимир Зеленский и мэр Днепра Борис Филатов договорились, что городской голова подаст в отставку, если Центральный мост города не будет отремонтирован до 14 сентября.

Борис Филатов и Владимир Зеленский. Фото пресс-службы президента Украины

«Мы договорились с мэром, господином Филатовым, что 14 сентября будет торжественное открытие моста. А если не будет, то господин Филатов напишет (заявление) увольнение по собственному желанию и уйдет в отставку», — цитирует Зеленского пресс-служба президента.

В свою очередь, Филатов подтвердил это условие.

Город Днепр, Украина. Фото: macos.ms

Автодорожный мост через Днепр длиной почти 1,5 тысячи метров был построен в октябре 1966 года. До 2017 года капитальный ремонт моста не проводился.