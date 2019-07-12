На кону отставка. Зеленский заключил пари с мэром Днепра

/ Мир
Просмотров: 221

Президент Украины Владимир Зеленский и мэр Днепра Борис Филатов договорились, что городской голова подаст в отставку, если Центральный мост города не будет отремонтирован до 14 сентября.

Борис Филатов и Владимир Зеленский. Фото пресс-службы президента Украины

«Мы договорились с мэром, господином Филатовым, что 14 сентября будет торжественное открытие моста. А если не будет, то господин Филатов напишет (заявление) увольнение по собственному желанию и уйдет в отставку», — цитирует Зеленского пресс-служба президента.

В свою очередь, Филатов подтвердил это условие.

Город Днепр, Украина. Фото: macos.ms

Автодорожный мост через Днепр длиной почти 1,5 тысячи метров был построен в октябре 1966 года. До 2017 года капитальный ремонт моста не проводился.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: отставка Украина ремонт моста Персона: Владимир Зеленский Борис Филатов Город: Днепр

Другие материалы на эту тему:

В помощь туристу. За что и как штрафуют в Украине

В помощь туристу. За что и как штрафуют в Украине

Роспуск Рады, мир, рейтинги. 10 громких заявлений нового президента Украины

Роспуск Рады, мир, рейтинги. 10 громких заявлений нового президента Украины

Зеленский: минские договоренности не работают, Украине нужны новые подходы

Зеленский: минские договоренности не работают, Украине нужны новые подходы

«Вий. Докудрама» в Минске. Что общего у Гоголя и современной украинской глубинки

«Вий. Докудрама» в Минске. Что общего у Гоголя и современной украинской глубинки