Мясникович заявил о постепенном уходе от бюджетного финансирования в капремонте

По мнению бывшего премьер-министра, а ныне председателя Совета Республики, в ремонт жилья должны активно вкладываться сами собственники.

Такое мнение Михаил Мясникович высказал во время рабочего визита на ряд предприятий Заводского района, сообщает агентство «Минск-Новости» .

«Не все так хорошо в районе, как хотелось бы, — сказал политик. — Взять, к примеру, капитальный ремонт жилья и благоустройство дворовых территорий. Мало выполнить то, что запланировано на этот год. А что делать с "недоремонтами", оставшимися с давних пор? Нельзя дожидаться, пока начнут останавливаться посреди этажей лифты или падать балконы. Понятно, что все решить за счет бюджета трудно. Поэтому нужно, чтобы и сами собственники активно вкладывались в капремонт своего жилья. Составить не на год, а долгосрочные планы капитального ремонта и постепенно уходить от бюджетного финансирования. Рано или поздно этим придется заниматься».