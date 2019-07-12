«Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершила вытеснение загрязненной нефти в Россию

/ Экономика
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Белорусский оператор нефтепровода «Дружба» объявил о завершении мероприятий по вытеснению с территории страны загрязненной хлорорганикой нефти.

Об этом говорится в сообщении на сайте белорусской компании.

По данным предприятия, 11 июля окончены все операции по замещению некондиционной нефти в магистральных трубопроводах и резервуарном парке на территории Беларуси, 12 июля к 13:00 очищен нефтепровод от границы республики до линейной производственно-диспетчерской станции «Унеча» в России.


Белорусская экономика вляпалась в грязную российскую нефть

Загрязненное хлорорганикой сырье начало поступать в Беларусь по трубопроводу в апреле. Из-за некачественной российской нефти на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование. Вскоре транзит нефти в Европу по трубопроводу «Дружба» был полностью остановлен. Ожидалось, что вся грязная нефть будет откачана назад в Россию к середине августа.

Сюжет: Грязная нефть
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Тэги: Гомельтранснефть Дружба Беларусь-Россия белорусские НПЗ Город: Гомель

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