«Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершила вытеснение загрязненной нефти в Россию

Белорусский оператор нефтепровода «Дружба» объявил о завершении мероприятий по вытеснению с территории страны загрязненной хлорорганикой нефти.

Об этом говорится в сообщении на сайте белорусской компании.

По данным предприятия, 11 июля окончены все операции по замещению некондиционной нефти в магистральных трубопроводах и резервуарном парке на территории Беларуси, 12 июля к 13:00 очищен нефтепровод от границы республики до линейной производственно-диспетчерской станции «Унеча» в России.

Загрязненное хлорорганикой сырье начало поступать в Беларусь по трубопроводу в апреле. Из-за некачественной российской нефти на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование. Вскоре транзит нефти в Европу по трубопроводу «Дружба» был полностью остановлен. Ожидалось, что вся грязная нефть будет откачана назад в Россию к середине августа.