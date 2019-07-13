Область пониженного атмосферного давления накрыла Беларусь

/ Общество
Просмотров: 255

В субботу, 13 июля, погоду на территории страны будет формировать область пониженного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди (прогремят грозы).

Ветер слабый до умеренного (при грозах порывистый). Максимальная температура воздуха в середине дня +17..+23°C.

В столице прогнозируются дождь и гроза. Столбик термометра в течение суток покажет:

  • утром +9..+11°C;
  • днем +18..+20°C;
  • вечером +14..+16°C.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода

Другие материалы на эту тему:

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Какой зимы ждать после такой теплой осени?

Какой зимы ждать после такой теплой осени?

В погоне за солнцем. Последние теплые выходные

В погоне за солнцем. Последние теплые выходные