Область пониженного атмосферного давления накрыла Беларусь

В субботу, 13 июля, погоду на территории страны будет формировать область пониженного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе.

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По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди (прогремят грозы).

Ветер слабый до умеренного (при грозах порывистый). Максимальная температура воздуха в середине дня +17..+23°C.

В столице прогнозируются дождь и гроза. Столбик термометра в течение суток покажет: