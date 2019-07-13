Белорус откроет главную конкурсную программу «Славянского базара»

Слепой жребий выбрал белорусского певца Ивана Зданюка для открытия конкурсной программы XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск–2019».

Всего за Гран-при поборются певцы из 16 стран (до Витебска так не смогли доехать исполнители из Кубы и Словении).

Сегодня конкурсанты будут исполнять шлягеры славянских авторов (завтра – мировые хиты под «минусовку»). Им аккомпанировать будет Национальный академический концертный оркестр под управлением Михаила Финберга.