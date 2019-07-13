Певец Александр Панайотов: на «Славянском базаре» на меня напал фанат с ножом
Известный российский певец Александр Панайотов признался, что любит приезжать в Витебск на фестиваль «Славянский базар». Однако не всегда нахождение на празднике искусств приносит только положительные эмоции.
Так, рассказал он, несколько лет назад в одном из баров города «на меня со спины напал пьяный обезумевший фанат с ножом в руках».
Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы Алексей Чумаков, который вовремя среагировал и обезвредил напавшего, пишут