Палата представителей США ограничила право Трампа начать войну с Ираном

Парламентарии приняли поправку, которая ограничивает президента в праве самостоятельно объявить войну Ирану и финансирование таких действий без одобрения конгресса.

За ограничение высказался 251 человек, против выступили 170 членов палаты представителей. «Это напомнит президенту, что американский народ, как демократы, так и республиканцы, не хотят новой войны на Ближнем Востоке», — цитирует одного из авторов поправок — члена палаты представителей от Калифорнии Ро Ханну — издание The Hill .

В конце июня Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Иране из-за сбитого американского беспилотника, но в последний момент изменил свое решение. Также США обвинили Иран в двух сериях атак на танкеры вблизи берегов Ирана, в ответ на которые США начали переброску дополнительных войск в район Персидского залива.