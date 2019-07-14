На воскресенье объявлен желтый уровень опасности

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Сегодня в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, практически во всех регионах пройдут дожди (местами прогремят грозы).

Фото pixabay.com

Ветер неустойчивый слабый до умеренного (при грозах порывистый). Максимальная температура воздуха +17..+23°С.

В столице пройдут дожди, возможна гроза. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром +14..+16°С;
  • днем +17..+19°С;
  • вечером +14..+16°С.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности.

Ранее сообщалось, что накануне Пинск из-за дождя превратился в Венецию.
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Тэги: погода

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