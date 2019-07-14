На воскресенье объявлен желтый уровень опасности
Сегодня в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, практически во всех регионах пройдут дожди (местами прогремят грозы).
Ветер неустойчивый слабый до умеренного (при грозах порывистый). Максимальная температура воздуха +17..+23°С.
В столице пройдут дожди, возможна гроза. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- утром +14..+16°С;
- днем +17..+19°С;
- вечером +14..+16°С.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности.
Ранее сообщалось, что накануне Пинск из-за дождя превратился в Венецию.