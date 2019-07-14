БАТЭ вернулся на первую строку турнирной таблицы

Борисовский БАТЭ вновь вышел в лидеры высшей лиги чемпионата Беларуси, на одно очко обогнав брестское «Динамо».

Вечером 13 июля в матче 15-го тура БАТЭ на своем поле обыграл жодинское «Торпедо-БелАЗ» — 4:1. У борисовчан отличились Неманья Милич (2-я минута), Станислав Драгун (11), Игорь Стасевич (79) и Максим Скавыш (94+), у жодинцев забил Кирилл Премудров (77).

«Заслуженно заработали три очка. Очень рады победе, потому как нам противостояла во всех отношениях серьезная команда. Это касается и ее игры, и состава, и тренеров. К тому же “Торпедо” идет в лидирующей группе… Мы забили четыре мяча, еще как минимум столько же имели моментов, но не реализовали. Впрочем, счет обманчив. На самом деле было не так легко, как это может показаться тому, кто не видел игру. “Торпедо-БелАЗ” — сильный соперник, и это не дежурные слова. От того и победа приятнее», — сказал после матча главный тренер БАТЭ Алексей Бага.

После этого матча БАТЭ с 37 очками поднялся на первую строку турнироной таблицы, обойдя брестское «Динамо», у которого на одно очко меньше и матч в запасе — сегодня вечером в Бресте состоится матч между местным и минским «Динамо».

Игру в прямом эфире покажет канал «Беларусь 5». Начало трансляции — в 20:35.