Грузовик Сергея Вязовича перевернулся на восьмом этапе ралли «Шелковый путь»

Экипаж Сергея Вязовича белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто», судя по всему, досрочно завершил участие в ралли-рейде «Шелковый путь».

Фото silkwayrally.com

14 июля на 33-м километре восьмого этапа капотный МАЗ Вязовича попал в аварию — грузовик перевернулся, встал на колеса и продолжил движение, но проехал всего двести метров и остановился. Экипаж не пострадал.

Через некоторое время грузовик выехал в направлении старта, где, как сообщает сайт ралли , будет ждать машину технической поддержки.

После семи этапов экипаж Сергея Вязовича лидировал в общем зачете. Сейчас на первое место вышел Антон Шибалов из российской команды «КАМАЗ-мастер».