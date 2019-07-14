Грузовик Сергея Вязовича перевернулся на восьмом этапе ралли «Шелковый путь»
Экипаж Сергея Вязовича белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто», судя по всему, досрочно завершил участие в ралли-рейде «Шелковый путь».
14 июля на 33-м километре восьмого этапа капотный МАЗ Вязовича попал в аварию — грузовик перевернулся, встал на колеса и продолжил движение, но проехал всего двести метров и остановился. Экипаж не пострадал.
Через некоторое время грузовик выехал в направлении старта, где, как сообщает
После семи этапов экипаж Сергея Вязовича лидировал в общем зачете. Сейчас на первое место вышел Антон Шибалов из российской команды «КАМАЗ-мастер».