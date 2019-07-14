Грузовик Сергея Вязовича перевернулся на восьмом этапе ралли «Шелковый путь»

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Экипаж Сергея Вязовича белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто», судя по всему, досрочно завершил участие в ралли-рейде «Шелковый путь».

Фото silkwayrally.com

14 июля на 33-м километре восьмого этапа капотный МАЗ Вязовича попал в аварию — грузовик перевернулся, встал на колеса и продолжил движение, но проехал всего двести метров и остановился. Экипаж не пострадал.

Через некоторое время грузовик выехал в направлении старта, где, как сообщает сайт ралли, будет ждать машину технической поддержки.

После семи этапов экипаж Сергея Вязовича лидировал в общем зачете. Сейчас на первое место вышел Антон Шибалов из российской команды «КАМАЗ-мастер».
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Тэги: МАЗ-СПОРТавто ралли-рейд Шелковый путь Персона: Сергей Вязович Антон Шибалов

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