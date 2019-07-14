Новак Джокович выиграл «Уимблдон» в пятый раз

Сербский теннисист Новак Джокович, первая ракетка мира, стал победителем Уимблдонского турнира 2019 года.

14 июля в финале 32-летний Джокович обыграл 37-летнего швейцарца Роджера Федерера (3-й номер мирового рейтинга) — 7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12. Матч продолжался 4 часа 55 минут.

Роджер Федерер и Новак Джокович. Фото wimbledon.com

Для Джоковича эта второй подряд и пятый в сумме титул на «Уимблдоне». Ранее серб выигрывал этот турнир в 2011, 2014, 2015 и 2018 годах.

Роджер Федерер, которому 8 августа исполнится 38 лет, остается самым титулованным игроком в истории «Уимблдона». Он выигрывал этот турнир в одиночном разряде восемь раз — в 2003-2007, 2009, 2012 и 2017 годах.

В рамках ATP-тура Джокович и Федерер провели между собой уже 48 матчей. 26 из них выиграл сербский теннисист, в том числе и все три очных финала «Уимблдона» (ранее в 2014 и 2015 годах).