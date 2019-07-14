Турчин: самые сложные переговорщики по вступлению в ВТО — это США и Евросоюз

Самые сложные на данном этапе переговорщики по вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию (ВТО) — это США и Евросоюз, заявил в интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин.

«На самом деле, мы, наверное, им благодарны, потому что они скрупулезно подходят по каждому пункту доклада рабочей группы, и для наших госорганов это тоже плюс. Может быть, на те вещи, на которые мы смотрели со своей стороны, нам демонстрируют взгляд с другой, чтобы посмотреть на те или иные процессы немножко по-другому, и на самом деле их подкорректировать», — сказал Турчин.

Первый вице-премьер возглавлял белорусскую делегацию на 12-м официальном заседании рабочей группы ВТО по присоединению Беларуси, которое прошло 11 июля в Женеве. В заседании приняли участие представители более 50 стран-членов ВТО.

Комментируя итоги переговоров, Турчин в эфире ОНТ отметил: «Прогресс очевиден. За этот короткий период мы сделали очень много — это отмечают и наши партнеры, и руководство ВТО. Я не хочу сказать, что мы уже завтра вступим, потому что еще много есть вопросов, которые требуют обсуждения, причем не исключая обсуждения на самом высоком уровне. Мы для себя поставили некий дедлайн — это 12-я министерская конференция в Нур-Султане в следующем году в июне».

Беларусь начала процесс вступления в ВТО в 1993 году и сейчас находится на завершающем этапе присоединения к организации, которая объединяет 164 страны.