В Витебске обокрали народного мастера из Литвы

Народный мастер из Литвы, приехавший со своими изделиями в фестивальный Витебск, чуть не лишился дорогих янтарных бус.

В это воскресенье из палатки литовского ремесленника пропали янтарные бусы ручной работы стоимостью 175 рублей. Однако далеко уйти вору не удалось — он был с поличным задержан сотрудниками оперативно-поискового отдела.

Похитителем оказался житель Витебска 1975 года рождения, уже имеющий в биографии судимость за кражу. Янтарные бусы возвращены владельцу, а в отношении витебчанина возбуждено уголовное дело, сообщает УВД Витебского облисполкома.

Как сообщали Naviny.by ранее, на днях еще одной жертвой воров стала приехавшая в Витебск туристка из российского города Великие Луки. У 28-летней женщины украли сумочку, которая она повесила на спинку стула в одном из кафе. Вор был задержан в течение часа.