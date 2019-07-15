Соболенко вернулась в топ-10, Саснович вылетела из топ-40

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вернулась в топ-10 мирового одиночного рейтинга.

В обновленном по окончанию «Уимблдона» рейтинге WTA Соболенко поднялась на одну позицию и теперь занимает 10-е место. На Уимблдонском турнире Соболенко, напомним, проиграла уже в первом круге. Лучшей позицией Соболенко в мировом рейтинге является 9-е место, которое она занимала в феврале этого года.

В топ-50 мирового рейтинга находятся еще две белоруски. Виктория Азаренко сейчас занимает 38-е место (плюс 2 позиции), а Александра Саснович — 42-е (минус 6 позиций).

Вера Лапко потеряла 14 позиций и опустилась на 120-е место. Наибольшего прогресса из белорусок добилась недавно вернувшаяся на корт после рождения ребенка Ольга Говорцова, поднявшаяся сразу на 60 позиций и занявшая 202-е место.