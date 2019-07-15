Двойное убийство в Осиповичах: застрелены дядя и племянник

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Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями были обнаружены утром 13 июля в одном из частных домов в Осиповичах Могилевской области.

Погибшими оказались 49-летний хозяин дома и его 26-летний племянник, также житель Осиповичей.

По факту убийства двух человек управлением Следственного комитета по Могилевской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК.

Дополнено. По подозрению в совершении двойного убийства задержаны два местных жителя. С ними проводятся следственные действия, направленные на установление причастности данных лиц к совершенному преступлению.
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Тэги: двойное убийство Город: Осиповичи

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