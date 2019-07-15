В Минске остро не хватает инженеров, медсестер и поваров

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Самыми востребованными на столичном рынке труда в июне 2019 года были инженеры, медицинские сестры и повара.

Количество заявленных вакансий на предприятиях города на 1 составило 19 062, в том числе для рабочих — 11 565. Работодатели заявили вакансии 833 инженеров, 762 медсестер, 598 поваров, сообщает управление занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.


Кадровый парадокс: две тысячи вакансий врачей, но дефицита медиков нет

Среди наиболее востребованных работников также продавцы (586), врачи (580), водители (559), уборщики помещений (539), контролеры-кассиры (360), маляры (311), каменщики и подсобные рабочие (по 297), арматурщики (259), санитарки (239), грузчики и рабочие по комплексной уборке зданий (по 238), штукатуры (231), фельдшеры (228).

За первое полугодие в службы занятости Минска за содействием в трудоустройстве обратилось 8693 человека. На постоянную и временную работу устроено 4599 человек. Оказана финансовая поддержка 65 безработным в виде субсидий для организации предпринимательской деятельности, сообщает БелаПАН.
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Тэги: рынок труда вакансии Город: Минск

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