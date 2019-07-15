Белорусских дипломатов учат наращивать экспорт

Ежегодный обучающий семинар для руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси открылся в Минске 1 5 июля. В этом году его ключевой темой является внешнеэкономическая деятельность и торговля, наращивание экспорта белорусских товаров и услуг.

Фото пресс-службы МИД Беларуси

Также будут обсуждены вопросы продвижения образовательного, спортивного и туристического потенциала Беларуси, их экспортная составляющая, проведение в стране крупных международных политических и спортивных форумов.

Как заявил на открытии семинара министр иностранных дел Владимир Макей, основной целью семинара является решение практических задач, стоящих перед белорусской дипломатией.

Отдельное внимание планируется уделить участию страны в Евразийском экономическом союзе, председательство в котором перейдет к Беларуси в 2020 году.

Семинар продлится до 19 июля. Главы загранучреждений встретятся с руководителями ряда министерств, прослушают лекции в Академии управления при президенте, примут участие в круглых столах и проведут индивидуальные встречи с топ-менеджментом предприятий-экспортеров.

Запланированы встречи с руководством правительства, рабочих групп Национального собрания по сотрудничеству с парламентами зарубежных государств, председателем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, посетят Белорусскую торгово-промышленную палату, предприятия «БелДЖИ» и «БелАЗ», китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень».