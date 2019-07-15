Сегодня будут судить защитников Куропат, задержанных в эти выходные

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15 июля в суде Минского района пройдут суды над задержанными в минувшие выходные защитниками Куропат Денисом Урбановичем и Григорием Асаулой. Об этом БелаПАН сообщил активист Илларион Трусов.

Лидер незарегистрированной в Беларуси организации «Молодой фронт» Денис Урбанович был задержан милицией 13 июля во время дежурства возле ресторана «Поедем поедим», а 14 июля там же задержали Асаулу и Трусова. Последний впоследствии был отпущен, поскольку является несовершеннолетним.

На Трусова, по его словам, составлен протокол по статье 17.1 КоАП (мелкое хулиганство). Его обвиняют в том, что он останавливал машины и препятствовал работе ресторана.

Во время задержания за него заступился Григорий Асаула, на него составили протокол по статье 23.4 (неповиновение требованию должностного лица). В отношении Дениса Урбановича был составлен протокол по статье 17.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Сюжет: Защита Куропат
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Тэги: Куропаты Поедим поедим Персона: Денис Урбанович Григорий Асаула Илларион Трусов

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