Лукашенко полетит в Санкт-Петербург на встречу с Путиным

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17-18 июля президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию.

Планируется, что 17 июля президенты двух стран проведут неформальную встречу. А 18 июля Александр Лукашенко и Владимир Путин примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России, который пройдет в Санкт-Петербурге.

«Кроме того, запланировано время для двусторонних переговоров глав государств», — отмечает пресс-служба президента Беларуси. В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества двух стран и взаимодействие в рамках Союзного государства.

Предыдущий Форум регионов Беларуси и России прошел в октябре 2018 года в Могилеве, напоминает БелаПАН.
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Тэги: Беларусь-Россия Форум регионов Беларуси и России Персона: Александр Лукашенко Владимир Путин Город: Санкт-Петербург

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