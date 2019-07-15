В «заминированных» помещениях БРСМ не нашли взрывных устройств

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Пресс-служба МВД сообщила о ложном минировании областных комитетов провластной молодежной организации.

Фото: МВД

Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступило 15 июля на электронные почты БРСМ.

Правоохранители в течение нескольких часов обследовали все здания и помещения, где располагаются комитеты БРСМ. В результате никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Лжеминеру или группе таковых грозит наказание до семи лет лишения свободы.
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Тэги: ложное минирование лжеминирование БРСМ

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