Между двумя странами Евросоюза строят «стену» на границе

Словения устанавливает 40-километровый забор на границе с Хорватией, чтобы остановить поток мигрантов.

Работой по размещению «временных технических барьеров» занимается сербская компания LEGI-SGS, которая выиграла соответствующий конкурс за 4,8 млн евро, сообщили в словенском Министерстве внутренних дел, передает Euractiv .

После начала совместного патрулирования на границе с Италией, Словения разместит больше полиции и армию на «зеленой» границе с Хорватией после увеличения потока мигрантов.

Ранее Хорватия из-за мигрантов отгородилась от Боснии. Высокий забор с шипами установили в пункте пропуска Малевац на мосту, который ведет на территорию Хорватии.