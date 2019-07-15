Ok16 приглашает на балкан-party «Черная кошка, белый кот»

19 июля в культурном хабе Ok16 (ул. Октябрьская) состоится балкан-party «Черная кошка, белый кот»

Пришедших ждет погружение в веселый балканский китч, вечеринка-пародия в стиле знаменитого Эмира Кустурицы с диковинной атмосферой его лучших фильмов. Ироничность и драйв, бесшабашные цыганские пляски, gypsy-jazz и лучшие блюда балканской кухни в одном сете.

Формат вечеринки — «все включено», в том числе welcome drink от организаторов каждому гостю.

Особое внимание будет уделено дресс-коду. Организаторы готовят подарки всем «черным кошкам» и «белым котам». Цыганщина и балканщина тоже приветствуются — пиджаки, майки, треники, шляпы и золотые цепи: гости в такой одежде могут рассчитывать на приз в конкурсе лучших костюмов.

Музыкальную программу составят Klaxons Brass Пафнутия Кузюкяна — ансамбль духовиков-затейников, «Маланка Orchestra» Леонида Павлёнка — музыкальный отряд по противостоянию негативным энергиям и Papa Bo Selektah — проект Александра Богданова, музыкального продюсера, организатора клубных событий и фестивалей, создателя концертного агентства BOpromo.

Начало в 19:00. Билеты от 16 до 75 рублей.