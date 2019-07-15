Сергей Гуренко предложил создать команду «Беларусь» для чемпионата России по футболу

Главный тренер минского «Динамо» объяснил, почему поддержал идею президента ЦСКА Евгения Гинера о допуске в чемпионат России клубов из стран СНГ.

«Для белорусского футбола вижу только плюсы. Где еще развиваться нашим футболистам? Как клубу-делегату пробиваться в еврокубки? Что такое еврокубки? Только если попадешь в групповой этап, тебе гарантированы шесть матчей, а так можно и после двух закончить. В России же игр хорошего уровня у команды будет более тридцати. К тому же отправлять БАТЭ или минское "Динамо" — так для меня вопрос не стоит», — цитирует специалиста championat.com .

Гуренко предложил создать новую команду, назвав ее «Беларусь». По его мнению, любому российскому клубу лететь к нам не дальше, чем во Владивосток, «зато аура отличная».

«Когда еврокубковый "Зенит" приезжал, в Минске собрался полный стадион. И на "Спартак" соберется, и на "Локомотив" с ЦСКА. Каждый матч при аншлаге — разве плохо? Клубы из Уэльса участвуют в чемпионате Англии и довольны. Так что не вижу минусов. Особенно если собрать приличный состав из лучших белорусских игроков и усилиться качественными легионерами. Мы точно будем конкурентоспособны, вот увидите», — заключил он